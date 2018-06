Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, com o índice PSI20 a recuar 0,10% para 5.677,81 pontos, em contraciclo com as principais bolsas europeias que terminaram positivas, após as decisões do Banco Central Europeu (BCE).

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove desceram, oito subiram e uma ficou inalterada.

A Navigator liderou as descidas e caiu 2,76% para 5,82 euros e a EDP Renováveis liderou as subidas, somando 2,26% para 8,35 euros.