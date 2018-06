Actualidade

A exposição temporária "Diálogo e traição. Grão Vasco/Júlio Resende", que põe em diálogo as obras dos dois artistas, é inaugurada sexta-feira, às 19:00, no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu.

Promovida no âmbito das comemorações do centenário do nascimento do pintor Júlio Resende e do VIII Congresso dos Advogados Portugueses, a exposição, que estará patente ao público até 14 de outubro deste ano, é uma iniciativa do Museu Nacional Grão Vasco, em parceria com a Fundação Júlio Resende e com a Delegação de Viseu da Ordem dos Advogados.

A exposição "pretende estabelecer um diálogo entre a obra de Júlio Resende e a obra do mestre da pintura do Renascimento Vasco Fernandes", Grão Vasco, refere uma nota da Direção-Geral do Património Cultural.