A cantora e compositora norte-americana Joan Baez atua no dia 01 de fevereiro do próximo ano, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no âmbito da sua digressão de despedida, foi hoje divulgado.

No palco das Portas de Santo Antão, Joan Baez, de 77 anos, vai apresentar o seu álbum "Whistle Down The Wind", editado em março último, após uma década sem gravar, que inclui canções como "Be of Good Heart", "The President Sang Amazing Grace" e "Whistle Down The Wind", de Tom Waits.

"Esta será a digressão de despedida da cantora, que, após 60 anos de uma extraordinária carreira, aproveita a apresentação do recente trabalho de estúdio para se despedir dos palcos", afirma a promotora do concerto em comunicado.