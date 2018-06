Actualidade

O Benfica anunciou hoje a venda do médio João Carvalho ao Nottinham Forest, do segundo escalão inglês de futebol, por 15 milhões de euros, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa (...) que chegou a acordo com o Nottingham Forest para a alienação dos direitos do jogador João Carvalho por quinze milhões de euros", anunciou o clube da Luz.

No mesmo comunicado, os 'encarnados' informam que terão ainda "direito a receber 25% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência" do internacional português de sub-21.