PM/Costa

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou hoje ao governador da Califórnia a adesão de Portugal ao memorando internacional liderado por este Estado norte-americano para o combate às alterações climáticas e cumprimento das metas do acordo de Paris.

Esta posição de adesão de Portugal ao memorando "Under 2 coalition", que junta 17 Estados norte-americanos contrários à política ambiental da administração de Donald Trump, foi transmitida por António Costa no final de uma reunião de hora e meia com o governador da Califórnia, Jerry Brown, um dos políticos democratas com maior notoriedade nos Estados Unidos.

"Podemos contar com Jerry Brown numa comunhão de valores em torno de desafios, como o combate às alterações climáticas e na promoção de energias limpas. Queremos o cumprimento das metas do acordo de Paris - e pretendemos até superá-las", declarou António Costa.