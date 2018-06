Actualidade

A despesa do Estado com contratos de associação baixa a partir de 2018-2019 para 15 milhões de euros, revelou hoje o Ministério da Educação, um montante que poderá financiar apenas 186 turmas por ano nos colégios privados.

O Conselho de Ministros autorizou hoje a realização de despesa com contratos com privados e com instituições particulares de solidariedade social na área da Educação para os próximos anos letivos.

O comunicado da reunião do Governo de hoje não adiantava valores, mas, questionado pela Lusa, o Ministério da Educação (ME) esclareceu que, no que diz respeito aos contratos de associação, "a nova despesa máxima autorizada para 2018/2021 será de 45.402.000,00 euros, ou seja, no máximo 15 milhões de euros por ano letivo".