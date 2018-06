PM/EUA

O primeiro-ministro defendeu hoje a necessidade de reforço da cooperação tecnológica e científica com a Califórnia na prevenção e combate a incêndios, mas frisou que nem mesmo o modelo californiano "altamente profissionalizado" evita fogos com consequências trágicas.

António Costa falava aos jornalistas no final de uma reunião de cerca de uma hora com a autoridade para a prevenção e combate a incêndios da Califórnia, a 'Callfire' - último ponto do seu programa em Sacramento, antes de partir para Nova Iorque.

O primeiro-ministro começou por advertir que a Califórnia tem um modelo de prevenção e combate a incêndios diferente do português, "que assenta há décadas numa forma extraordinária que são os bombeiros voluntários".