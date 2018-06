DGArtes

O grupo de trabalho consultivo criado pelo Ministério da Cultura para reflexão sobre o modelo de apoio às artes, com vista à sua revisão, reúne-se pela primeira vez no dia 19 de junho, foi hoje anunciado.

Fonte oficial do Ministério da Cultura indicou à agência Lusa que a primeira reunião decorrerá no dia 19 de junho, terça-feira, e o ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, e o secretário de Estado da Cultura, Miguel Honrado, estarão presentes no início dos trabalhos.

Hoje, o despacho que cria o grupo de trabalho de natureza consultiva, para reflexão sobre o modelo de apoio às artes, com vista à sua revisão, vem publicado em Diário da República.