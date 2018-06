Actualidade

Catarina Sobral, Afonso Cruz, Fatinha Ramos e Carla Maia de Almeida são alguns dos autores convidados da Semana Internacional do Livro Infantil e Juvenil que tem início hoje, em Colónia, na Alemanha, dedicada a Portugal.

A Semana Internacional do Livro Infantil e Juvenil decorrerá até 22 de junho, no Kulturbunker de Colónia, com uma exposição de ilustração e a presença de vários autores para encontros com o público, sessões de leitura e visitas a escolas.

Para a iniciativa foram ainda convidadas as autoras Alice Vieira, Isabel Minhós Martins e Margarida Pogarell, de acordo com a programação anunciada.