Actualidade

Um desfile da charanga da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada pelo centro histórico e uma parada marcam hoje o arranque das Noites de Verão, uma iniciativa da câmara municipal que decorre até 16 de setembro.

O evento, de acordo com uma nota de imprensa da autarquia, decorre em vários palcos localizados na Praça do Município, Praça Gonçalo Velho Cabral, Campo de São Francisco, Largo da Igreja do Colégio dos Jesuítas, Alto da Mãe de Deus e Largo da Matriz.

Estão previstas 12 animações infantis, 17 animações itinerantes, 43 concertos, 14 atuações, dois espetáculos de dança e cinco festivais, a par da II Festa do Livro, White Friday e a PDL White Ocean, iniciativas na globalidade orçadas em 150 mil euros.