Actualidade

Norberto Lobo, Lena d'Água, Sallim e Rafael Toral estão entre os músicos que fazem parte este ano do ciclo de concertos "Noites de Verão", em julho e agosto em Lisboa, foi hoje anunciado.

Esta será a nona edição do "Noites de Verão", programada para todas as sextas-feiras de julho e agosto, primeiro no Jardim dos Coruchéus e depois no Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado (MNAC).

O ciclo abrirá a 06 de julho com Norberto Lobo - repetente de edições anteriores - que atuará acompanhado por Ricardo Jacinto (violoncelo), Marco Franco (bateria) e Yaw Tembe (trompete), com quem gravou o álbum "Estrela", editado nesta primavera.