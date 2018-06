Actualidade

A seleção portuguesa de râguebi defronta no sábado a Alemanha, no 'play-off' europeu para o Mundial de 2019, naquele que será o penúltimo obstáculo para um possível regresso à competição.

"Sabemos que não somos favoritos, os alemães estão no grupo de cima [do campeonato europeu], têm uma equipa semiprofissional, mas nós estamos com uma equipa forte, cheios de vontade e cheios de ambição de fazer um bom jogo lá fora", disse à agência Lusa o selecionador português, Martim Aguiar.

Caso ultrapasse a Alemanha, numa eliminatória a apenas uma mão, a disputar em Heidelberg, Portugal vai defrontar Samoa no derradeiro 'play-off'.