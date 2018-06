Pedrógão Grande

Os fundos geridos pela Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) e pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP), que angariaram mais seis milhões de euros, apoiaram a reconstrução de 48 habitações afetadas pelos incêndios de junho de 2017, anunciaram hoje as instituições.

Das habitações permanentes a reconstruir através da parceria entre a UMP e a FCG, 28 casas têm já as intervenções concluídas e 20 encontram-se em processo adiantado de execução das obras, avançou à Lusa a UMP, indicando que 32 habitações são de reconstrução parcial e 16 de reconstrução total, sendo que "as reabilitações totais representam já 33% das intervenções concluídas e as parciais 67%".

"Com uma intervenção complexa, a conclusão das obras deverá acontecer durante o terceiro trimestre deste ano", revelou a instituição que representa as Misericórdias Portuguesas, referindo que estava prevista a conclusão total das obras até ao final de junho, mas "devido às chuvas dos últimos meses, este prazo teve de ser prorrogado".