Actualidade

O mercado de veículos de passageiros na União Europeia abrandou em maio o crescimento homólogo para 0,8%, com perto de 1,4 milhões de novos veículos registados, informou hoje a Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA).

Em comunicado, a ACEA nota que a estabilização do mercado em maio, com um total de 1,398,913 novos veículos de passageiros vendidos, se segue ao "robusto crescimento" de 9,6% verificado em abril.

No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o mercado está a crescer 2,4% face ao período homólogo de 2017, com mais de 6,8 milhões (6,879,885) de novos carros registados.