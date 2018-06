Pedrógão Grande

A cerimónia privada de homenagem às vítimas do incêndio que atingiu Pedrógão Grande em junho de 2017 inclui o lançamento de 66 balões brancos, um por cada vítima mortal e uma intervenção do Presidente da República.

De acordo com o programa do evento, promovido pela Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) e a que a Lusa teve acesso, às 16:30 de domingo, 17 de junho, decorre uma receção a associados e familiares na sede da associação, na aldeia de Figueira, e, meia hora mais tarde, a cerimónia propriamente dita com a leitura dos nomes das vítimas mortais, um minuto de silêncio e a exibição de um vídeo de homenagem.

Segue-se um momento de evocação individual, com "leituras pelos familiares" das vítimas e, antes da largada dos 66 balões brancos, a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.