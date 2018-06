Actualidade

O ministro da Educação garantiu hoje no parlamento que nunca fez chantagem durante a negociação do tempo de serviço, garantindo que o Governo não é inflexível nem autoritário, mas, tal como no tango, "são precisos dois" para negociar.

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve hoje no parlamento num debate, no qual os deputados do PCP, Bloco de Esquerda, CDS-PP e PDS criticaram o processo de recuperação do tempo de serviço congelado para efeitos de progressão na carreira dos professores, situação que levou à marcação de greves que já começaram na semana passada e poderão prolongar-se até ao próximo ano letivo.

"Não somos inflexíveis nem autoritários (...) Não somos intolerantes e em nenhum momento rompemos o diálogo", afirmou o ministro, defendendo que apresentou aos sindicatos uma proposta "razoável e sustentável no tempo".