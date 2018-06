Actualidade

A atividade hoteleira em Portugal diminuiu em abril, com o número de hóspedes a recuar 5,4% para 1,8 milhões e o de dormidas a cair 8,4% para 4,7 milhões, em termos homólogos, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), "estes resultados foram influenciados pelo efeito do calendário do período de Páscoa, dado que em 2018 esta época impulsionou as dormidas na hotelaria essencialmente no mês de março" (+11,7% nos hóspedes e +9,9% nas dormidas), a que acresce o facto de em abril se ter verificado "acentuada pluviosidade".

Considerando o acumulado dos primeiros quatro meses do ano, os hóspedes aumentaram 3,1% e as dormidas subiram 1,6%, o que traduz um abrandamento da atividade turística.