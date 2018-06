Actualidade

Os escritores António Lobo Antunes, Hélia Correia e Germano Almeida são três dos escritores de língua portuguesa que vão estar presentes na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, que tem este ano Portugal como país convidado, foi hoje anunciado.

De acordo com o comissariado da Feira Internacional do Livro (FIL) de Guadalajara 2018, os autores portugueses António Lobo Antunes e Hélia Correia, e o cabo-verdiano Germano Almeida, vencedor do Prémio Camões 2018, vão estar entre os mais de 40 escritores de vários géneros literários que estarão presentes.

Mas a mostra portuguesa que vai marcar presença no México no final do ano não se fica apenas pela literatura, incluindo também cinema, teatro, música, bailado, exposições, gastronomia, turismo e indústrias criativas.