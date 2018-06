Ajuda externa

A Comissão Europeia voltou a defender hoje uma maior flexibilidade nos contratos de trabalho sem termo para reduzir a precariedade, considerando que esta opção é melhor do que introdução de novas restrições aos contratos temporários.

"Os desenvolvimentos positivos no mercado de trabalho parecem dever-se às reformas políticas iniciadas durante o programa de ajustamento. Ainda assim, continua a ser necessário que as políticas continuem a apoiar a adaptabilidade do mercado de trabalho", afirmam a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE), num comunicado após a conclusão da oitava missão de acompanhamento a Lisboa, que decorreu entre 05 e 12 de junho.

Neste sentido, defendem, "o uso alargado de contratos de trabalho temporários pode, primeiramente, ser resolvido de uma melhor forma através da introdução de mais flexibilidade nos contratos sem termo do que na introdução de novas restrições nos contratos temporários".