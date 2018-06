Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou hoje que o plano de combate a incêndios na ilha custa 1,386 milhões de euros e garante no terreno 5.126 operacionais até dia 15 de outubro.

Desde hoje que o Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais (POCIF) está em vigor na Madeira, mantendo-se até 15 de outubro, podendo, no entanto, ser prolongado "dependendo das condições atmosféricas", caso sejam "extremas", declarou Miguel Albuquerque na visita que fez à sede da Proteção Civil Regional.

Na ocasião, disse que "1.692 equipas estão no terreno a percorrer cerca de 100 mil quilómetros no sentido de prevenir os fogos", num total de 5.126 operacionais que englobam bombeiros, exército, GNR e elementos do Instituto das Florestas.