Actualidade

A 14.ª edição do FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema arranca na segunda-feira, em Espinho, com mais de uma centena de filmes nas secções competitivas e 240, no total, com uma programação dedicada ao tema "Fronteiras".

Na luta pelo Lince de Ouro, prémio atribuído a longas-metragens documentais ou de ficção que sejam primeiras ou segundas obras, está, entre outros, "Winter Brothers", do islandês Hlynur Palmason, premiado no Festival de Locarno.

"Mobile Homes", filme do francês Vladimir Fontenay, que abriu a Quinzena dos Realizadores, no festival de Cannes deste ano, é outra das obras a concurso, como o documentário "Photon", do polaco Norman Leto, "Killing Jesus", de Laura Mora, e "Blockage", um olhar sobre Teerão por Mohsen Gharaei, entre um total de 11 filmes.