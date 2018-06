Pedrógão Grande

Sessenta por cento das habitações permanentes destruídas pelos incêndios de 17 junho de 2017 já foram recuperadas, permanecendo as restantes em obra, informou hoje o Governo.

São 104 as casas ainda em trabalhos de reconstrução nos concelhos atingidos há um ano pelo incêndio florestal que deflagrou em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, onde já foram reabilitadas 157 das 264 habitações permanentes.

Três destas habitações não foram reconstruídas "por decisão dos proprietários", segundo uma nota do gabinete do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, hoje divulgada.