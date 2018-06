Actualidade

O parlamento aprovou hoje, por unanimidade, baixar as propostas de alterações à Lei das Finanças Locais do Governo, PCP e BE para discussão na especialidade.

Um requerimento do PS solicitou que a proposta de lei do Governo para alteração da Lei das Finanças Locais baixe, sem votação, por 60 dias, para discussão na especialidade na comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.

Os deputados aprovaram também um requerimento do PCP no mesmo sentido para o seu projeto de lei de revisão da Lei das Finanças Locais, assim como do BE em relação à sua proposta para reforçar "a autonomia financeira dos municípios" e mais justiça nos impostos municipais.