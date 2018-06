Actualidade

"Arte na Rua", iniciativa da Câmara da Póvoa de Varzim, estreia-se no sábado com seis esculturas de artistas contemporâneos, entre as quais "Birds", de Álvaro Siza, para tornar os espaços públicos da cidade em "espaços expositivos".

Em exposição vão estar as obras "Birds", da autoria do mais premiado arquiteto contemporâneo português, Álvaro Siza, "Mulher", do artista plástico Joaquim Álvares de Sousa, "Bodyphonic 1" e "Bodyphonic 2", do colectivo Dose, dupla que venceu o concurso "Performance Architecture", "Uma porta, uma janela, um tesserato e o mundo", do artista plástico João Louro, e "Janus Bifrons", criação do artista plástico argentino Ricardo Wolfson, que morreu em 2016.

As obras vão ser inauguradas na presença dos artistas e do presidente da Câmara Municipal, Aires Pereira, e vão estar em exibição durante um ano, com a exceção da peça de Ricardo Wolfson que a câmara adquiriu permanentemente, e cujo valor resultante da venda será doado pelo atual proprietário aos filhos do artista.