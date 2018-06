Actualidade

A campanha pública de angariação de fundos para restaurar o Presépio dos Marqueses de Belas atingiu 12.326 dos 40 mil euros necessários, disse hoje à agência Lusa fonte do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa.

Iniciada a 05 de abril, a campanha, que decorre até 11 de junho, visa pagar o restauro do "monumental" presépio, com 342 figuras, fazendo parte de um programa mais vasto de recuperação que inclui a chamada Capela das Albertas, "joia" do período Barroco português, de acordo com o diretor desta entidade, António Filipe Pimentel.

Quando a campanha foi lançada, em abril, o responsável salientou que se trata de um "apelo do museu à cidadania, com um objetivo também pedagógico, para manter acesa a dinâmica com os seus públicos e a comunidade".