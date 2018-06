Actualidade

O ex-inspetor da Polícia Judiciária Paulo Pereira Cristóvão e o líder da claque Juventude Leonina, conhecido como 'Mustafá' vão ser novamente julgados por assaltos violentos a residências na região de Lisboa, decidiu hoje o Tribunal de Cascais.

Um dos 18 arguidos foi separado deste processo e vai ser julgado por detenção de arma proibida, mas por um tribunal singular.

Na leitura da decisão instrutória, a juíza do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Cascais proferiu despacho de pronúncia de todos os arguidos (ou seja, decidiu levá-los a julgamento), praticamente nos mesmos termos da acusação do Ministério Público, acrescentando que Pereira Cristóvão era "o mandante e o arquiteto do crime".