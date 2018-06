Actualidade

A Comissão Europeia cancelou as primeiras propostas apresentadas no âmbito do concurso para a atribuição de apoios financeiros aos municípios para instalarem internet sem fios grátis, devido a "problemas técnicos" no portal da candidatura, foi hoje anunciado.

"Na sequência dos problemas técnicos do portal WiFi4EU que impossibilitaram os interessados de se candidatarem aos vales em igualdade de condições, a Comissão Europeia decidiu cancelar a primeira convocatória à apresentação de propostas", informa a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), entidade que está a promover o projeto em Portugal, em nota publicada na sua página na internet.

Em meados de maio, os 264 municípios portugueses que se registaram anteriormente para receber apoios financeiros da Comissão Europeia, no âmbito da iniciativa WiFi4EU - que visa internet grátis na Europa -, tiveram de submeter a sua candidatura 'online' para efetivar a proposta.