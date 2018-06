PM/EUA

O primeiro-ministro anunciou hoje a abertura de um concurso para o preenchimento das vagas em falta na rede consular portuguesa nos Estados Unidos, dizendo que este é "um esforço" após anos de crise em Portugal.

António Costa falava num almoço em Newark, New Jersey, com a comunidade portuguesa no lançamento do programa "Taste Portugal", com a constituição de uma rede de restaurantes portugueses nos Estados Unidos.

"Após anos de crise financeira, estamos agora a fazer um grande esforço para recuperar a rede consular. Dentro em breve vai ser aberto um grande concurso para o preenchimento de vagas", declarou, recebendo palmas de centenas de portugueses presentes no almoço.