O Governo selecionou dois bancos espanhóis e um fundo de investimento norte-americano para apresentarem propostas vinculativas para a compra do banco da CGD em Espanha, segundo a Resolução do Conselho de Ministros hoje publicada em Diário da República.

Em causa estão os bancos espanhóis Abanca Corporación Bancaria (presente em Portugal com a marca Abanca, depois de ter comprado a operação do Deutsche Bank), o Banco de Crédito Social Cooperativo (constituído em 2014 por 32 caixas de aforro regionais, as chamadas'cajas') e o fundo de investimento norte-americano Cerberus European Investments.

Quanto às entidades que manifestaram intenção de comprar o banco da CGD em Espanha, mas que não foram selecionadas, são a espanhola Caja Rural Castilla-La Mancha e os fundos Socrates Capital Holdings Limited e Weston Hill Asset Management.