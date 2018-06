Actualidade

A China reagiu hoje à disputa comercial com o presidente dos EUA Donald Trump, aumentando as tarifas de importação numa lista de produtos americanos, incluindo soja, peixe, carros elétricos e uísque.

O governo chinês disse que está a responder "em igual escala" ao aumento tarifário de Trump nos produtos chineses, num conflito sobre o superávit comercial e a política tecnológica de Pequim, cuja rápida escalada preocupa as empresas, nomeadamente pela possibilidade de congelar o crescimento econômico global.

"O lado chinês não quer travar uma guerra comercial, mas, diante da miopia do lado americano, a China precisa reagir com força", disse, em comunicado, o Ministério do Comércio, citado pela agência Associated Presse.