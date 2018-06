Actualidade

A pianista Marta Menezes está a homenagear José Vianna da Motta com uma série de recitais que, até ao final de 2018, vão levar a música do compositor português a França e ao Reino Unido, além de a diversas salas nacionais.

O ciclo de concertos arrancou no dia 13 em Gaia e prosseguiu na noite de sexta-feira, em Bragança. Em julho, a pianista toca em Paris e para outubro está agendado outro recital no estrangeiro, em Londres, onde também se ouvirá este programa especialmente preparado para assinalar os 150 anos do nascimento de Vianna da Motta, que morreu há 70 anos.

Marta Menezes realça à agência Lusa o facto do compositor, que também foi pianista, professor e maestro, ser "uma figura incontornável da música portuguesa", com um percurso "notável" trabalhando em "diversas áreas da música".