Pedrógão Grande

As chamas tiraram o emprego a João Ferreira, que ainda viu a casa dos seus pais destruída e sem perspetiva de recuperação. O futuro? "Só vejo negro".

O ar acabrunhado de João Ferreira, de 55 anos, diz quase tudo, enquanto percorre as divisões da casa onde nasceu e cresceu, na Lomba do Moinho, pequena localidade junto à Moita, em Castanheira de Pera. O toldo azul posto em setembro para tapar o telhado já foi atirado para o lado pelo vento, o bolor invade a casa, as paredes estão enegrecidas pelas chamas, na casa de banho há plástico derretido.

Enquanto conta a sua história, João contém as lágrimas - ao contrário da sua mulher - e junta no discurso revolta, impotência e um sentimento de injustiça.