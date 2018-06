Mundial2018

O árbitro do jogo Portugal-Espanha (3-3), Gianluca Rocchi, recorreu a "uma verificação" do lance que levou ao primeiro golo de Espanha sem, no entanto, visionar o videoárbitro (VAR), indicou hoje a FIFA.

"Ele [o árbitro] teve uma comunicação com o árbitro principal [VAR] sobre o golo de Diego Costa, após o contacto com Pepe. Ele perguntou 'rapazes, viram alguma coisa?' e os assistentes responderam 'Está bom, Gianluca, continua'", explicou a instância suprema do futebol, em declarações à AFP.

O VAR não foi, contudo, utilizado ainda no Mundial de Futebol, acrescentou.