O Centro Hospitalar Lisboa Norte pediu informação urgente ao Ministério da Saúde sobre a não atribuição de vagas para formar internos nas especialidades de pneumologia, otorriono e imunoalergologia, manifestando surpresa e aludindo à "excelência dos serviços".

Numa carta enviada à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), a administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN), que integra o Santa Maria e o Pulido Valente, manifesta surpresa por não terem sido atribuídas vagas para formar médicos em três especialidades e solicita "informação urgente" sobre as razões e pressupostos que o determinaram.

"Em momento algum a ACSS nos contactou em relação a eventuais dúvidas sobre a capacidade formativa do CHLN (...) ademais em especialidades em que temos tradição de bem formar especialistas para o sistema nacional de saúde", refere a administração do Centro Hospitalar na carta, a que a agência Lusa teve acesso, documento que foi dado a conhecer igualmente aos gabinetes do ministro e secretários de Estado da Saúde.