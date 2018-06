Actualidade

Um incêndio está hoje a consumir uma fábrica de componentes para calçado, na freguesia de Caramos, Felgueiras, distrito do Porto, não provocando, contudo, feridos, disse fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a fonte do CDOS, o alerta do fogo foi dado às 09:54 e às 10:30 a fábrica, situada na rua de Santa Marta, estava já "toda tomada" pelas chamas.

"Os bombeiros estão a fazer a proteção de habitações e de uma fábrica contíguas", disse, sem precisar se as casas foram evacuadas.