Incêndio em fábrica de Felgueiras dominado às 13

O incêndio que hoje destruiu uma fábrica de componentes para calçado em Felgueiras, distrito do Porto, encontra-se dominado desde as 13:28, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a mesma fonte, a fase de rescaldo deste incêndio vai demorar "várias horas", uma vez que é preciso remover todos os destroços e arrefecer o local.

O alerta do fogo foi dado às 09:54, tendo sido a principal preocupação dos bombeiros proteger um armazém adjacente, bem como algumas habitações vizinhas.