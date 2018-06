Actualidade

Pelo menos 25 pessoas morreram hoje no Afeganistão quando um bombista suicida se fez explodir no meio de uma multidão que celebrava um cessar-fogo sem precedentes entre os talibãs e as forças de segurança.

O ataque deixou ainda 54 pessoas feridas, segundo o porta-voz do governador da província de Nangarhar, a leste de Cabul, e já foi reivindicado pelo Estado Islâmico, que anunciou que "uma operação de martírio golpeou um agrupamento dos membros das forças de segurança afegãs e do movimento talibã em Jalalabad".

O ataque acontece no mesmo dia em que o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, anunciou um prolongamento por oito dias do cessar-fogo acordado na semana passada, encorajando os talibãs a prorrogarem também as suas tréguas, as primeiras desde 2011.