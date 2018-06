Sporting

Bruno de Carvalho garantiu hoje que a partir de segunda-feira vai usar todos os meios ao seu alcance contra Jaime Marta Soares e a Comissão de Fiscalização, que o suspendeu da presidência do Sporting.

"A partir de segunda-feira, vamos partir para todos os fatores jurídicos que tivermos ao nosso alcance. Vou fazer todas as providências cautelares contra Jaime Marta Soares e esta comissão que eu chamo 'pelotão de fuzilamento' contra isto tudo. Acabou-se a golpada no Sporting", disse Bruno de Carvalho, em entrevista à SIC.

O presidente do clube garantiu que as pessoas que estão na Comissão de Gestão (CG), hoje nomeada por Jaime Marta Soares, para substituir o Conselho Diretivo, não vão entrar nas instalações do clube.