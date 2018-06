Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol treinou hoje novamente com os 23 convocados, em Kratovo, onde prepara o encontro com Marrocos, da segunda jornada do Grupo B do Mundial2018, marcado para quarta-feira.

O grupo da equipa das 'quinas' voltou a estar completo, depois de, no sábado, Fernando Santos ter orientado um treino para os 12 não titulares no empate 3-3 com a Espanha, em Sochi, enquanto o 'onze' inicial recuperou no ginásio e com banhos e massagens.

Quando entraram no relvado do complexo de treinos do FC Saturn, a 50 quilómetros sudeste de Moscovo, os termómetros marcavam 23 graus celsius, a temperatura mais elevada desde a chegada da seleção lusa a solo russo.