Mundial2018

Adrien admitiu hoje que seria "mais difícil" à seleção ir longe no Mundial2018 de futebol sem o contributo do capitão Cristiano Ronaldo, autor de três golos na estreia, frente à Espanha.

"Era mais difícil, como óbvio. Prefiro tê-lo [na minha equipa], do que do outro lado. Mas não é o caso. Ele está connosco e muito bem e espero que continue", assumiu, em Kratovo, onde a equipa das 'quinas' prepara o embate com Marrocos, na quarta-feira, em Moscovo.

O capitão da seleção lusa foi decisivo na estreia no Mundial, com um 'hat-trick' no empate 3-3 com a Espanha, a abertura do Grupo B, no qual o Irão, orientado por Carlos Queiroz, venceu a seleção marroquina, por 1-0.