Rock in Rio

O sul da Amazónia, no Brasil, viu nascer já um milhão de árvores, plantadas ao som do festival de música Rock in Rio, a que se juntam 70 mil em Portugal. O objetivo é chegar a 73 milhões.

Iniciado em 1985, no Brasil, pelo empresário Roberto Medina, o festival de música já completou desde então 17 edições e a próxima começa em Lisboa, já no próximo fim de semana, a oitava nacional desde 2004.

Em 2016, o Rock in Rio iniciou o apoio a projetos de reflorestação, especialmente no Brasil, mas também em Portugal e nos Estados Unidos. Desde então, diz a organização, já foram plantadas mais de três milhões de árvores, entre elas quase 50 mil na Pampilhosa da Serra e 19 mil em Mafra.