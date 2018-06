Mundial2018

O descontentamento de Fernando Santos com alguns aspetos no empate da seleção portuguesa de futebol com a Espanha (3-3), no Mundial2018, ficou a dever-se à exigência do selecionador, segundo disse hoje Adrien.

"É a imagem do 'mister'. Sempre muito exigente connosco. Para que possamos sempre evoluir. Desde que chegou, fez com que equipa tivesse estes resultados. Faz com que equipa nunca esteja satisfeita com o que tem. Faz-nos evoluir cada vez mais", justificou o médio do Leicester, em conferência de imprensa.

Após a igualdade frente à seleção espanhola, em Sochi, com um 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo, o selecionador "deu" nota seis à exibição lusa, numa escala de um a dez, entendendo que, entre outros aspetos, faltou mais pressão sobre a Espanha, que teve uma posse de bola superior à que esperava e desejava.