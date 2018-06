Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje em segundo lugar o Grande Prémio da Catalunha de Moto2, sétima prova do Mundial de motociclismo de velocidade, e ficou a um ponto do líder do campeonato, o italiano Francesco Bagnaia (Kalex).

O francês Fabio Quartararo (Speed Up) foi o mais rápido a completar as 22 voltas ao circuito de Barcelona, ao gastar menos 2,492 segundos do que o português, que partiu da 17.ª posição da grelha de partida e subiu pela quinta vez ao pódio na presente temporada. O espanhol Alex Marquez (Kalex) terminou a corrida na terceira posição.

O piloto natural de Almada, que em 03 de junho venceu o Grande Prémio de Itália, soma 118 pontos, menos um do que Bagnaia, que hoje não foi além do oitavo lugar.