O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, exortou hoje, em Santarém, o Governo a avançar com a segunda fase da "prometida valorização das longas carreiras contributivas, que leva já seis meses de atraso".

Falando num almoço que reuniu algumas centenas de pessoas na Casa do Campino, em Santarém, no âmbito da campanha nacional do PCP "pela valorização do trabalho e dos trabalhadores", Jerónimo de Sousa afirmou que "está na hora" de o Governo avançar com essa promessa e "garantir o direito à reforma sem penalizações para quem tenha 40 anos de descontos ou mais".

O líder comunista reafirmou a oposição ao acordo de concertação social celebrado pelo Governo com as confederações patronais e a UGT, acusando o PS de "não descolar dos seus compromissos com os interesses do grande capital" e de garantir os "grandes interesses monopolistas que fortificaram ao longo de décadas à sombra da política de direita de governos de PS, PSD e CDS".