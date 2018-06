Actualidade

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) pediu hoje aos Governos europeus para darem prioridade às pessoas face à política, após a crise desencadeada pela recusa de Itália em aceitar o barco "Aquarius", que resgatou cerca de 630 imigrantes indocumentados.

"Os homens, mulheres e crianças a bordo do 'Aquarius' fogem do conflito, da pobreza, e sobreviveram a um horrível abuso na Líbia. Foram transferidos de um barco para outro como se fossem carga e passaram uma semana no mar", disse a diretora de emergências da organização não-governamental, Karline Kleijer.

"Damos graças a Espanha por se oferecer [para acolher os imigrantes], apesar de o Governo de Itália e outros Governos europeus vergonhosamente deixarem de assumir as suas responsabilidades e colocarem a política à frente da vida de pessoas vulneráveis", acrescentou.