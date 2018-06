Mundial2018

Brasil e Suíça empataram hoje 1-1 na estreia no Mundial2018 de futebol, que está a decorrer na Rússia, um resultado que deixou a Sérvia isolada no topo do Grupo E.

Em Rostov do Don, Philippe Coutinho deu vantagem ao Brasil, aos 20 minutos, com um remate de fora da área, mas Zuber refez a igualdade, aos 50, na sequência de um pontapé de canto.

Com este resultado, a Sérvia terminou a primeira jornada do Grupo E na liderança, já que venceu a Costa Rica, por 1-0, em Samara.