A 14.ª edição do FEST - Festival Novos Realizadores Novo Cinema arranca hoje, em Espinho, com mais de 240 filmes em toda a programação, que inclui ainda um programa de formação e várias atividades paralelas.

Subordinado ao tema "Fronteiras", o festival abre este ano com "Mobile Homes", longa-metragem de estreia do francês Vladimir Fontenay, que abriu a Quinzena dos Realizadores na última edição do Festival de Cannes, pelas 21:00 no auditório do Centro Multimeios de Espinho.

O filme, que acompanha uma jovem mãe "que deambula em vários motéis com o filho de oito anos e um namorado toxicodependente", até o trio descobrir "uma comunidade de casas pré-fabricadas" que se revela "uma alternativa de vida", conta com Imogen Poots e Callum Turner, nos principais papéis.