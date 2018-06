Actualidade

A Semana Acesso Cultura 2018 começa hoje e decorre até domingo, para abrir ao público portas de instituições, promover debates e entregar prémios de boas práticas na área da acessibilidade cultural, segundo a organização.

De acordo com Maria Vlachou, diretora executiva da Acesso Cultura, Associação Cultural, criada em 2013, esta semana é organizada "para promover a reflexão e uma maior consciência" em torno do que é o acesso à cultura, nas suas várias vertentes.

Um dos pontos altos da iniciativa é a entrega dos Prémios Acesso Cultura 2018, na quarta-feira, às 18:30, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, e a apresentação do relatório "Além do Físico: Barreiras à Participação Cultural", hoje à tarde, na Fundação Calouste Gulbenkian, com a presença do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.