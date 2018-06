Actualidade

A Ordem dos Médicos enviou este ano pelo menos duas cartas ao Centro Hospitalar Lisboa Norte a avisar que estava em causa a sua capacidade de formar novos especialistas em pneumologia, segundo documentos a que a Lusa teve acesso.

A administração do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) manifestou-se, nos últimos dias, surpreendida com a não atribuição de vagas para formar médicos em 2019 em três especialidades, nomeadamente pneumologia, cujo serviço recebe hoje uma nova visita do colégio de especialidade da Ordem.

Apesar da surpresa manifestada pelo CHLN, o bastonário dos Médicos escreveu este ano pelo menos duas cartas à diretora clínica do centro hospitalar - que integra o Santa Maria e o Pulido Valente -, avisando que a situação dos internos de pneumologia a realizar urgências sem a presença de especialistas poderia "colocar seriamente em causa a idoneidade e capacidade para formar novos especialistas".