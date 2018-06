Síria

A coligação internacional liderada por Washington negou hoje ter atacado posições do regime de Damasco no leste da Síria, onde 38 combatentes pró-regime foram mortos, segundo uma organização não governamental.

"Não houve ataques das forças dos Estados Unidos ou da coligação naquela área", disse à agência France Presse uma fonte da coligação.

De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos do Homem (OSDH), pelo menos 38 combatentes estrangeiros pró-regime de Damasco morreram no este da Síria.